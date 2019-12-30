英媒：中俄就提议联合国解除对朝制裁做出更多努力

联合国安理会成员定于周一（30日）举行非正式会议，就俄罗斯和中国关于解除对朝鲜一系列制裁的提议进行第二轮磋商。

据路透社报道，一些外交官说，为了维护安理会对待朝鲜的统一立场，美国就该问题提出一项新闻稿草案，但被俄罗斯和中国反对。外交官们称，俄罗斯和中国安排周一就他们的决议草案举行第二轮磋商。

一位要求匿名的安理会外交官周日指责俄罗斯和中国就决议草案与朝鲜合作，称他们在与安理会15个理事国接触之前，允许朝鲜在文本中添加内容。

这位外交官说，“中国和俄罗斯正在推动一项解除制裁的决议，而他们从一开始就知道，他们没有足够的票数让该决议获得通过。”

俄罗斯和中国表示，他们希望解除一些制裁有助于打破僵局，鼓励美国和朝鲜进行谈判。但美国、法国和英国表示，现在还不是考虑解除制裁的时候。

根据路透看到的草案，中国和俄罗斯提议解除对朝鲜雕像、海产品和纺织品的出口禁令，并放松对基础设施项目和在海外工作的朝鲜人的限制。

本月初俄罗斯和中国提出联合国安理会决议草案，希望解除对朝鲜部分产业的制裁。这些制裁措施是在2016和2017年实施的，目的是切断对平壤核与导弹计划的资金支持。

目前距离朝鲜领导人金正恩为美国设置的年底谈判大限仅剩一天。朝鲜警告可能会给美国送出不想要的“圣诞礼物”。

白宫国家安全顾问奥布莱恩(Robert O'Brien)周日表示，如果朝鲜试射远程或核导弹，美国将会非常失望，而且作为军事和经济大国，将采取适当行动。

自2006年以来，平壤就一直因为其导弹及核计划受到联合国的制裁，而且多年来安理会一致加强对朝制裁计划。不过一些不愿具名的外交官警告称，如果俄罗斯和中国将他们的新计划付诸表决，则会打破安理会的这种团结局面。