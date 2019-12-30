中国央视辟谣：杀医者家属自行办理转院 没有免费医疗

中国全国政协委员、神经外科专家凌锋实地走访后得知，此前在中国民航总医院杀害医生的凶手母亲，其家属自行办理出院，交了押金，在朝阳医院办理了住院。朝阳医院并没有提供网传的免费医疗。

据央视报道，凌锋29日实地走访了杀医凶手母亲所转入的北京朝阳医院，并从医院官方获得消息：家属自行从民航总医院办理了出院，并打了999要去朝阳医院。朝阳医院接收病人是责任，按照病人的病情，让家属交了押金，办理了住院，并没有提供免费医疗。

此前，网上传出“杀害杨文医生的凶手母亲，已被转到朝阳医院重症监护室，并接受免费医疗”等消息。

《环球时报》总编辑胡锡进也发文表达了对此事的看法，呼吁舆论保持冷静，不要轻信网上的传言。

他表示，不相信存在一个朝阳医院出于某种考虑而对凶犯母亲特殊照顾、为她提供非正常的ICU抢救治疗的逻辑。他认为，“朝阳医院图什么？有什么好处？仅仅为了挨舆论的骂？”

胡锡进还表示，至于凶犯的母亲只要进了ICU，ICU抢救她就是应该的，这是医学人道主义精神天经地义的一部分。在医生的面前，她只是一位需要帮助的病人，“希望大家支持老胡的这个态度。”

胡锡进表示，“最后我要再次说，那名凶犯死有余辜。让我们善待所有医护人员，体谅他们的难处。同时我们不应把对凶犯的愤慨迁怒于他的母亲。”