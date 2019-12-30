台湾基进封关民调：蔡英文43.1％领跑

台湾基进今天（30日）发表封关民调，总统候选人方面的支持率分别为：蔡英文43.1%、韩国瑜15.8%、宋楚瑜8.2%。

据《自由时报》报道，政党支持率方面：民进党23.0%、国民党15.7%、民众党7.5%、时代力量5.1%、台湾基进3.6%、亲民党1.8%、绿党1.6%、其他政党6.2%，有高达35.5%民众未明确表态。基进指出，政党票支持度若扣除未明确表态，占表态民众部分（视为得票率）民进党获35.7%，国民党24.3%，民众党11.6%，时代力量7.9%，台湾基进5.6% ，亲民党2.8%，绿党2.5%。

此次台湾基进也调查受访民众收看总统选举电视辩论会状况，52.1%受访民众表示有收看，但仅有3.5%在观看辩论后想要改变支持对象；投票意愿方面，有高达80.2%的受访民众表示会去投票，9.7%不会投票，9.6%则未决定。

基进表示，韩国瑜与国民党民调双双跌破16%，显示国民党政党经营与总统选战策略，已高度偏离台湾社会的期待。

基进呼吁，哀矜勿喜骄兵必败，仅管国民党总统政党支持度持续下探新低，但台派阵营仍需保持谨慎的态度坚定投票，切勿因为局势乐观就不出门投票，呼吁选民一定要冲高投票率。

基进说明，本次调查为台湾基进委托乐水智研公司调查研究中心，执行两波段访问与统计分析，调查时间为12月25日至28日，连续4日晚晚上6时至10时，执行两波段访问及统计分析，分采市话及手机双底册调查。

合并两次结果，总计市话完成1528通，手机完647通，合计共成功访问2175个样本。以以单纯随机抽样方式（SRS）估计抽样误差，在百分之95信心水准下，其最大误差应不超过±2.14个百分点，市话样本最大误差应不超过±2.55个百分点，手机样本不超过±3.93个百分点。资金来源为台湾基进及社团法人台北市台湾综合政策协进会。