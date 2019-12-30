秦始皇陵园发现大型陪葬墓 出现金骆驼

秦始皇帝陵博物院刚刚公布了一项最新考古成果，考古人员在秦陵在秦陵外城西侧的陵区对一座编号为一号墓葬（QLCM1）的“中字形”墓葬进行了发掘，取得了重要收获。

综合《西安晚报》、陕西广播电视台“第一新闻”报道，从2011年开始，秦始皇帝陵博物院对秦陵外城西侧的陵区展开详细的考古调查与勘探工作，勘探和复探面积约50余万平，发现古代墓葬20多座，墓葬陪葬坑14座。其中有九座大型墓葬，东侧四座为中字形，靠近秦始皇帝陵；西侧五座为甲字形，距秦陵稍远。东西排为一列，整齐有序，应该是经过人为有意规划、布置而成。

考古人员分析，该墓葬群时代也应该是同一时期，最东侧的一座中字形墓葬东距秦陵外城仅100多米，说明墓主人与秦始皇的关系非常密切，疑是秦始皇帝陵园西侧一组大型陪葬墓，初步认为时代约在战国晚—汉。为了明确秦陵西侧这一批墓葬的内涵、性质与年代，摸清楚这批墓葬与秦始皇帝陵的关系，秦始皇帝陵博物院对其中的一号墓葬（QLCM1）进行发掘。

一号墓位于秦始皇帝陵园外城西侧约440米处，平面呈“中”字形，坐南面北，由南、北墓道与墓室三部分组成。根据墓道坡度复原，全长约100米，总面积约1900平方米。棺椁位于墓室正中偏南，四周环绕回廊，外侧为边箱，放置大量陶器、铜器、玉器及少量金银器、铁器等。中心棺椁还在进一步的清理当中。

墓室东侧边箱，放置大量陶器与铜器。陶器破损严重，可见器形有茧形壶等。更值得注意的是，墓葬也出图目前中国国内缩减最早的单体金骆驼。

这座金骆驼是目前国内所见最早的单体金骆驼。这些出土器物不仅为汉代丝绸之路开通以前，中西文化交流提供了重要依据，也为秦代政治、经济、军事、科技、文化等研究提供了重要的实物材料。

秦始皇帝陵陵西一号墓是目前发现秦代规模最大、等级最高、保存最完好的大型墓葬，填补了秦代高等级墓葬考古的空白，是秦始皇帝陵考古的又一重大收获。

秦始皇陵陵西墓葬的考古勘探与发掘，有助于对秦代高等级贵族的丧葬制度问题进行深入探讨，为秦始皇陵乃至中国古代陵墓规划和陵墓制度研究提供了新资料，为中国古代陵墓制度在秦汉时期的发展演变提供了关键性依据，是中国古代国家制度从血缘政治转向地缘政治、从封国走向帝国的考古资料证明。