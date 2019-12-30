今日头条回应百度起诉：不交钱我们也支持品牌保护

百度和今日头条摩擦后的硝烟仍在弥漫。

据科技媒体36氪报道，针对不久前百度公司诉其“干预搜索结果”的百万官司，30日上午今日头条在官方微信公众号上正面做出了声明回应。头条搜索称，自上线以来，一直支持品牌保护，无论品牌方是否购买头条搜索的广告服务，都会获得这一原则的保护。

今日头条同时还表示正在不断扩宽品牌保护覆盖的范围，并已针对品牌官网提供批量免费的官网认证功能。任何人发现任何相关问题，都可以反馈到相关邮箱。

引起这场神仙打架的原因是百度调查发现，在今日头条手机客户端内搜索自家旗下的“百度视频”、“好看视频”时，搜索结果显示的是“西瓜视频”，而“西瓜视频”和今日头条同属北京字节跳动公司旗下。

百度认为今日头条作为网络搜索引擎服务提供者，却在帮助自己运营的西瓜视频不当获取竞争优势，该行为干预了搜索结果，掠夺本属于百度的商业机会，于是将今日头条告上法庭，要求今日头条立即停止不正当竞争行为，并赔偿经济损失及合理支出100万元，消除影响。

作为估值千亿级的两大互联网巨头，百度和字节跳动在“搜索”上已经屡次过招。早在今年4月26日，百度就曾以不正当竞争为由起诉今日头条，起诉理由是今日头条大量窃取百度“TOP1”搜索产品结果。

随后，字节跳动又以一模一样的招式打了回去。在百度起诉的当日下午，与今日头条同属字节跳动的抖音宣布对百度的起诉。同样以不正当竞争为由，称发现百度在搜索中窃取了海量抖音短视频；并同样提出9000万元的赔偿要求。

相比又一次坐上被告席的今日头条，在“干预搜索结果”一事上，百度更算得上是身经百战的老手。从餐饮品牌到快递物流、医疗机构，在百度上搜李逵得李鬼并不是个案。竞价排名、高额的品牌保护费，也让百度在很长一段时间里遭到诟病。

平台们在试图构建坚固的围栏，阻止竞争对手拿走自己内容的同时，却又想尽办法将对方的优质内容复制粘贴到自己的围栏中，以吸引更多的用户。比起维权，这一场场“诉讼战”更像是头条与百度之间以内容为筹码的互掰手腕，背后都面临着搜索引擎的高门槛与增长目标的双重焦虑。

从2019年8月CNNIC最新公布的《中国互联网络发展状况统计报告》看， 国内搜索引擎使用率已经连续第2年下滑，从82.8%下降至81.3%；手机搜索引擎用户使用率也持续下滑至78.2%。

一边是占据国内近70%搜索市场的老大哥，另一边是手握今日头条、抖音等多个大流量App，整体MAU超10亿的后起之秀，随着百度在信息流业务的发力和字节跳动此前积累下来的优势，可以预见，两家在未来的竞争必将持续升级。