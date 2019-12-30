非法编辑人类胚胎基因 贺建奎获刑三年

“基因编辑婴儿”案今天在深圳市南山区人民法院一审公开宣判。贺建奎、张仁礼、覃金洲等三名被告人因共同非法实施以生殖为目的的人类胚胎基因编辑和生殖医疗活动，构成非法行医罪，分别被依法追究刑事责任。

据新华社报道，法院审理查明，2016年以来，南方科技大学原副教授贺建奎得知人类胚胎基因编辑技术可获得商业利益，即与广东省某医疗机构张仁礼、深圳市某医疗机构覃金洲共谋，在明知违反中国有关规定和医学伦理的情况下，仍以通过编辑人类胚胎CCR5基因可以生育免疫艾滋病的婴儿为名，将安全性、有效性未经严格验证的人类胚胎基因编辑技术用于辅助生殖医疗。

法院指出，贺建奎等人伪造伦理审查材料，招募男方为爱之病病毒感染者的多对夫妇实施基因编辑及辅助生殖，以冒名顶替、隐瞒真相的方式，由不知情的医生将基因编辑过的胚胎通过辅助生殖技术移植入人体内，致使两人怀孕，先后生下三名基因编辑婴儿。

同时法院也认为三名被告人未取得医生执业资格，追名逐利，故意违反中国有关科研和医疗管理规定，逾越科研和医学伦理道德底线，贸然将基因编辑技术应用于人类辅助生殖医疗，扰乱医疗管理秩序，情节严重，其行为已构成非法行医罪。

报道称，根据三名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法判处被告人贺建奎有期徒刑三年，并处罚金300万元（人民币，下同，约60万新元）；判处张仁礼有期徒刑二年，并处罚金人民币100万元；判处覃金洲有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金50万元。

据法院负责人介绍，庭审过程中，公诉机关出示了物证、书证、证人证言、鉴定意见、勘验笔录、检查笔录、视听资料、电子数据等证据。三名被告人当庭表示认罪悔罪，辩护律师到庭为三名被告人进行了辩护。被告人家属、人大代表、政协委员、媒体记者及各界群众代表旁听了宣判。

另一方面，报道引述广东有关部门称，“基因编辑婴儿”事发后，广东省委、省政府高度重视，迅速成立调查组开展调查，并于2019年1月公布调查结果。同时根据有关规定，广东省对涉事单位和人员进行了严肃处理和问责。卫生健康行政部门已将相关涉案人员列入人类生殖技术违法违规人员“黑名单”，终身禁止其从事人类辅助生殖技术服务工作。

此外，科技主管部门已对涉案人员作出终身禁止其申请中国人类遗传资源行政审批、终身禁止其申请财政资金支持的各级各类科研项目等行政处理。