因大雪滞留张艺谋获交警护送特权？妻子回应：只是其中之一

中国著名导演张艺谋的妻子陈婷在微博评论道，黑龙江交警在大雪中护送了1.5万人，张艺谋只是其中之一。她对质疑张艺谋享受特权被交警护送的声音进行了解释。

据澎湃新闻报道，黑龙江省28日晚开始普降大雪，阻碍了赴黑龙江观光的游客回家。黑龙江广播电视台《全省新闻联播》官方微博发布相关视频报道，张艺谋也在其中。

陈婷29日晚在微博发布张艺谋和女儿在火车上吃饭的照片，并配文：“感谢龙江高速交警和哈尔滨火车站，让我们顺利赶上了火车，吃上了晚饭。”

在留言中，有网友质疑张艺谋享受特权。

针对质疑，陈婷在该条微博下评论称，“请看后面一条微博，交警在大风大雪天气下平凡护送了1.5万人，我们只是其中几个而已。”

在后面的微博中，陈婷分享了一条来自黑龙江交通广播微信公众账号的文章截图。

该文章题为《今日亚布力、雪乡滞留旅客1.5万余人，大导演张艺谋也在其中！省高速交警风雪中护航！（视频）》，文章中写道，“亚布力、雪乡滞留游客1.5余万人。黑龙江公安厅高速公路交通管理局哈牡大队风雪中将滞留游客护送至哈尔滨，大导演张艺谋也在其中！”

澎湃新闻查阅发现，黑龙江高速交警于12月16日开始风雪中护游行动。据黑龙江高速交警微博，黑龙江高速交警与交投集团16日为滞留在亚布力的180辆客车6000名游客护游。