中国商务部预计：今年外贸规模逾30万亿人民币

中国商务部外贸司司长李兴乾预计，中国今年外贸规模将稳定在30万亿元（人民币，下同，5.8万新币）以上，很可能超过去年规模。

据每日经济新闻报道，全国商务工作会议媒体吹风会12月30日召开，李兴乾在吹风会上介绍，今年1月至11月，外贸进出口总额28.5万亿元，同比增长2.4%。

他说，“预计全年外贸规模将稳定在30万亿元以上，很可能超过去年规模，再创新高。从横向比较看，我国出口增速高于全球各主要经济体整体水平。”

李兴乾指，中国外贸结构在不断优化，民营企业出口占比提高3.5个百分点至51.5%。一般贸易贡献增强，出口增长7.8%，占比提高1.8个百分点至58%，对外贸易竞争力提升。

李兴乾还介绍，1月至11月，中国服务进出口总额48711亿元，同比增长2.1%。其中，出口增长8.2%，增速高于进口增速9.2%；服务贸易逆差减少1623亿元，下降10.5%。知识密集型服务进出口16675亿元，增长10.2%，占服务进出口总额的比重达到34.2%，提升2.5个百分点。

在国际市场方面，对“一带一路”国家进出口占比达29.3%。商品结构方面，机电产品出口占比58.4%。国内区域布局方面，中西部地区出口增长13.3%，占比提高1.4个百分点至18.3%。

李兴乾介绍，中国外贸规模稳中有进，质量效益也在提升。高技术、高质量、高附加值产品出口快速增长。集成电路、医疗器械出口增速高于整体。跨境电商零售进出口增长30%。

李兴乾还表示，中国外贸为全球经济贸易增长有利。中国进口额占世界进口总额的10%以上，多次主动下调进口关税，进口关税总水平已由9.8%降至7.4%。