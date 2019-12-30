IMF：受中美贸易摩擦等影响 料今年香港经济收缩1.9%

国际货币基金会（IMF）周一（30日）称，在中美贸易摩擦升温打击出口及今年夏天开始的社会事件拖累私人消费及访港旅客减少下，香港经济活动显着转弱，预计2019年香港本地生产总值（GDP）将收缩1.9%，明年则料有0.2%增长。

据路透社报道，IMF完成就香港特别行政区的2019年第四条磋商讨论后，于本月初发表初步评估，并在今天公布总结内容。

IMF指，由于周期性经济下滑持续，预期香港2019年GDP将收缩1.9%。展望明年，在私人消费复苏的支持下，经济增长预期将回升至0.2%，但因贸易壁垒增加及全球供应链受影响，将拖累与贸易相关活动，中期而言经济复苏步伐会较以往为慢。

本月初，IMF原预测香港今年GDP收缩1.2%，明年则增长增长1%。

香港政府对2019年全年经济增长预测为收缩1.3%，是10年来首次出现负增长。

不过，IMF称，尽管面对外围及本地的不利因素，金融市场继续畅顺运作，港元汇率自香港金融管理局最近一次在2019年3月进行外汇市场操作以来，一直保持在兑换保证范围内。同时，银行同业拆息（HIBOR）维持稳定，资金净流出有限，以及市场对港元兑美元汇率的预期维持平稳。

IMF执行董事会评估称，尽管香港风险前景偏向下行，但执董会认同稳健的政策框架及充裕的缓冲空间将有助香港经济应对未来的挑战。执董会欢迎当局作好准备在有需要时运用这些缓冲空间。

面对增长放缓及多项不利因素，执董会同意香港政府当局有必要继续给予逆周期财政支援。监于预计香港会面对开支增加的压力，执董会鼓励当局考虑在中长期内推行税务改革以增加收入及促进社会平等。

自今年8月起，香港政府已先后推出四轮纾困措施，总规模达240亿港元（41.59亿新币）。政府并预计未来一至两年将出现公共财政赤字。

IMF执董会支持香港政府当局就控制楼市风险及提高置业负担能力所采取的三管齐下方针，尤其以增加住宅用地分配为优先。执董会鼓励当局日后当来自非永久性居民资金流入的系统性风险减退，便应逐步取消新住宅印花税，并代之以其他划一的宏观审慎监管措施。

IMF执董会并留意到香港的对外收支状况与中期经济基调及可取的政策方向大致相符，其同意联系汇率制度仍然合适，是维持稳定的基石。