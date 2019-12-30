北大领导层调整 龚旗煌任常务副校长

中国北京大学领导层出现调整，三位院士履新。

据澎湃新闻报道，北京大学官网发布消息，北京大学26日晚召开党委常委会，宣布中国教育部关于北大领导层的任免决定。

龚旗煌任北京大学常务副校长，张平文、黄如任北京大学副校长。因年龄原因，田刚不再担任北京大学副校长职务。

公开简历显示，龚旗煌1964年出生，福建省莆田市人，1983年毕业于北京大学物理系，1989年获北京大学物理系博士学位（中英联合培养），2013年当选为中国科学院信息技术科学部院士。

学术方面，龚旗煌在Nature Photonics, Nature Physics, Physics Reports和PRL等发表论文700余篇，SCI他引8000余次，H因子40，授权发明专利26项，在纳米光子学会议、非线性光学材料器件会议等国际重要系列会议作邀请报告50余次。

目前，北京大学共有两位常务副校长，分别是詹启敏和龚旗煌。两位履新北京大学副校长的学者张平文、黄如也是中科院院士。

公开资料显示，张平文1966年7月生于湖南长沙，1988年毕业于北京大学数学系，1992年在北京大学获博士学位，2015年当选中国科学院院士。

张平文主要从事复杂流体的数学理论和计算方法研究，曾获中国国家自然科学二等奖、高校科学技术奖自然科学一等奖、冯康科学计算奖等。

黄如1969年11月出生于江苏省南京市，1991年和1994年毕业于东南大学，获本科和硕士学位，1997年毕业于北京大学，获博士学位。现为北京大学信息科学技术学院教授，2015年当选为中国科学院信息技术科学部院士，是中国微电子器件专家，中国科学院院士，现任北京大学信息科学技术学院院长，微纳电子研究院院长。