上海海峡两岸研究会成立 旨在贯彻中共对台重要论述

上海海峡两岸研究会（简称海研会）30日成立，旨在贯彻中共中央对台工作重要论述，组织涉台研讨会、承担相关课题研究和专业培训、开展两岸学术交流和政策宣传、提供涉台事务的对策建议，编辑出版学术书籍和涉台学术刊物等。

据中新社报道，海研会由上海市海峡两岸交流促进会、上海东亚研究所所长章念驰和上海社会科学院台湾研究中心主任盛九元发起，于2019年9月经上海市民政局批准成立，是个人和单位自愿组成的学术性非营利社会团体法人。

上海市人民政府台湾事务办公室主任李文辉表示，海研会创设的初衷是提高上海涉台研究水平、统筹上海涉台研究力量，打造一个服务于上海对台工作的研究平台。

据悉，海研会下设五个学术研究组，分别为两岸政治研究组，两岸经济研究组，两岸涉外安全研究组，两岸社会、法律研究组和两岸文史研究组。同时设立两个专家团，帮助和指导海研会开展学术研究。

海研会的主要任务包括：推动海峡两岸和台湾的研究；通过举办讲座、出版刊物等方法，开展大陆对台方针政策宣传，普及两岸关系和台湾问题知识；开展海峡两岸学术交流活动，进行课题研究或专业培训；提供有关两岸和台湾问题信息、资料及涉台事务的咨询服务。

目前，海研会正在推进会员吸纳、队伍建设和2020年工作的筹划等。