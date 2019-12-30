华为全资子公司高管变更 孟晚舟退出董事

杭州华为企业通信技术有限公司的高管发生变更，孟晚舟退出董事，新增董事庞云光。

据第一财经报道，天眼查数据显示，杭州华为企业通信技术12月26日的高管变更，华为轮值董事长郭平卸任法定代表人、董事长，由田兴普接任。此外，孟晚舟退出董事，新增董事庞云光。

网媒香港01整理资料发现，杭州华为企业通信技术成立于2008年7月，注册资本1亿元人民币（0.19亿新币），公司经营范围包括技术开发、技术服务，是华为投资控股有限公司的全资子公司。

华为子公司高管的变动，在11月份也有发生。北京华为数字技术有限公司11月22日发生工商变更，原副董事长任正非，原董事长孙亚芳，原董事徐文伟、郭平、胡厚昆、徐直军等六名高管退出。孙亚芳卸任法定代表人，由田兴普接任。

北京华为数字技术是华为技术有限公司的子公司，由华为100%持股。其主要负责的业务包括：通信产品的研发、销售以及技术服务等。也就是说，它几乎分担了华为目前最“吸金”的运营商业务和消费者业务两大板块。

值得注意的是，在近期两次变更的时候， 都会出现一个人，即田兴普。不过关于田兴普的个人资料，包括其出生年月均无法检索出来。

虽然无从知晓田兴普的年龄，但一份数据显示出了某个现象：2019年度北京市积分落户人员名单公示，北京华为数字技术有限公司获得积分落户的人数最多，有217人，占该批次总人数的3%，这些人的平均年龄仅为39岁。

有评论指，人事“大换血”的意义已大部分明了，老一辈的管理者逐渐淡出视线，更多年轻血液正在注入。