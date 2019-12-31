杭州华为董事会调整 孟晚舟退出

又一家华为子公司的法定代表人调整。

据澎湃新闻报道，记者30日查询“天眼查信息”显示：华为技术有限公司全资子公司杭州华为企业通信技术有限公司发生一系列董监高变更。华为轮值董事长郭平卸任法定代表人、董事长，由田兴普接任。此外，孟晚舟退出董事，新增董事庞云光。

据了解，田兴普曾经担任华为北京研究所所长，现在是负责华为所有研发的HR部长。一个月前，华为另一家全资子公司北京华为数字技术有限公司高层调整时，也是由田兴普出任法定代表人和董事长。

目前还不清楚杭州华为这次董监高调整的具体原因。

杭州华为企业通信技术有限公司成立于2008年7月，注册资本1亿元人民币，公司经营范围包括技术开发、技术服务：通信技术，通信产品，计算机软、硬件；销售：通信产品、计算机软、硬件，该公司为华为投资控股有限公司的全资子公司。

值得一提的是，11月22日，北京华为数字技术有限公司发生工商变更，原董事长孙亚芳、原副董事长任正非、原董事徐文伟、郭平等退出。由田兴普接任法定代表人、董事长。

北京华为数字技术有限公司成立于2006年3月，注册资本为3亿元人民币，公司经营范围包括从事通信产品的研发、销售及技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。该公司由华为投资控股有限公司全资持股。