中国民航总医院：没有为杀医者之母减免费用

中国民航总医院急诊科副主任医师杨文24日遭到一名患者家属恶性伤害，经抢救无效去世。民航总医院昨晚发布了该事件有关情况的通报。

据中国央视新闻报道，通报称，患者孙某某，女，95岁，于2019年12月4日7时30分，因神志欠清被患者家属通过急救车送到该院就诊。家属拒绝检查，要求输液治疗，接诊的杨文医师根据患者病情进行诊疗，家属于12时50分签字后，带患者离院，但当日13时50分因家属感觉患者病情不好而返院。在整个治疗期间，家属不配合治疗，曾先后10次签字拒绝检查和治疗。尽管如此，在医护人员努力下，患者感染有所控制、肾功能不全改善、电解质趋于正常。

通报称，事发后，民航总医院本着对患者负责的态度继续为其进行救治。患者家属于12月27日要求转院，经履行有关手续后，患者离院。在整个诊疗过程中，民航总医院遵照正常诊疗程序执行，患者享有城镇职工退休人员基本医保政策，有关费用结算按医保规定进行，不存在为患者减免费用的情况。

通报写道，为更加客观如实地评估民航总医院对患者的前期诊治过程，该院于12月26日请求院外专家来会诊。专家检查患者并调阅有关病案材料后表示，前期诊治过程规范、治疗方案合理，患者情况较入院时有一定好转，根据病历记载家属多次拒绝检查和治疗，造成诊治困难。12月27日，患者家属联系急救车，在履行相关出院手续后离开医院。