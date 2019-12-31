港警返聘千名退休警员 百人今日开工

香港反修例冲突持续至今已超过半年，香港警队消耗大量警力处理相关暴力冲突。香港警务处处长邓炳强早前曾预告将重新聘用千名退休警察支援后勤工作等，助更灵活调配现行前线人手。

据《星岛日报》报道，当中首批约100名获聘的退休警察，今天（31日）正式开工，重投刑事总部及军装工作，负责包括反修例案件调查、录取口供、当警署值日官等工作，据悉，此次所有重返警队的人员均获准配枪，但他们须再接受基本评核，通过评核者即可获发佩枪。此外，在未来一个月预期还有200多人将获返聘，其余人手料明年二月及三月分批报到。

消息称，首批约100人在30日完成签署聘书、宣誓、办理工作证及领取装备等手续，今天可以正式开工。据了解，他们当中主要是警员、警长及警署警长，也有督察级人员，管方按他们过去工作经验及背景分派切合的新工作，绝对不会浪费他们过去的警察工作经验，包括派驻刑事总部，做调查等工作，也会负责军装工作，除了加入巡逻小队，可当警署值日官等。当中负责刑事工作的人员，据知主要协助调查反修例相关案件、录取口供、翻看闭路电视片段等。

此外，此次返聘人员，在截至明年三月底前都是退休不足两年的。同时，警队物料仓存放了新制服备用，返聘人员如果负责军装工作的，可以即时领新制服，倘未能及时获派合适制服，可先安排他们做后勤工作。至于负责刑事调查内勤工作如录取口供、不涉及拘捕行动的，则不用穿制服。