中国成为全球最活跃5G市场

2019年，5G呼啸而来。这一年，中韩美英等约20个国家陆续实现5G商用，中国在通信技术领域第一次扮演了领先者的角色。

据《北京日报》31日报道，中国多家企业参与制定的部分5G标准在2019年成为国际标准，5G产品及应用遍地开花，国内的5G产业生态合作取得多项成果，5G大幕在中国稳步拉开。

报道指统计数据显示在全球5G标准必要专利申请数量排行榜中，中企占据的份额高达三成多，位居全球榜首。其中华为在全球的5G专利超过3000件，雄居全球第一。

“到今年12月为止，华为已在全球签署了60个5G商用合同，其中57个合同来自海外。”华为5G产品线总裁杨超斌说。

中兴同样不容小觑，目前以2000多件的5G专利数量，稳居榜单前五。近日举行的OPPO未来科技大会上也披露，目前OPPO在全球申请的5G专利数量超2000件。

报道表示，中国已成为全球最大且最活跃的5G市场，在视频、游戏、医疗、教育、传媒、自动驾驶、工业制造等方面的5G实践，走在世界前列。中国工信部今年6月颁发5G牌照，但市民的疑虑也随之而至。当时各种预测显示，首批5G手机价格可能要上万元（人民币，下同），在城市里可能一两年内都难觅5G信号，5G套餐价格或许普遍要超每月200元。

但现实情况是5G应用已在中国落地，不仅有5G超高清视频转播、网络会诊，更是在自动驾驶等硬件上应用。全球移动通信系统协会GSMA大中华区总裁斯寒对此表示，中国已是目前全球最活跃的5G市场，中国5G应用在工业制造、医疗、教育、传媒等方面都处于世界前列。

中国信通院数据显示，今年11月中国国内5G手机出货超500万部，相比10月环比增长一倍多，明年中国5G手机销量将至少超1亿部。