中国批准美国新转基因大豆品种

中国批准了美国公司开发的一种新的转基因大豆，此举可能会有助于两国间的贸易谈判。

据彭博社引中国农业部周一发布的一份清单，批准进口陶氏益农公司的一种抗虫大豆。同时获批的还有一种新的转基因木瓜；玉米和油菜等10种农作物的进口续申请也获得批准。

中国和美国正在准备签署第一阶段贸易协议，《南华早报》报道称中国国务院副总理刘鹤将于1月4日率团前往华盛顿。作为促进双边贸易的努力之一，两国同意加快转基因农作物进口的批准程序。

“这一消息有助于确认中国向美国转基因产品开放市场，降低了非关税壁垒，”芝加哥Daniels Trading高级期货和期权经纪人John Payne表示。

转基因作物一直是中美之间的摩擦点，美国认为中国的立场不是基于科学，而是作为非关税壁垒在使用。INTL FCStone在中国的高级分析师Darin Friedrichs说，中国2013年拒绝了几批来自美国的玉米和干酒糟，原因是其中存在一种转基因品种，中国用了将近5年时间才批准。

上述获批的木瓜具有某些抗病性，是美国研究机构培育的转基因品种。巴斯夫、先锋国际和拜耳旗下孟山都的10种农作物进口续申请获批，包括一种玉米、四种大豆和四种油菜，有效期至2022年12月。

中国购买了超过60%的全球贸易大豆，主要从巴西和美国采购；中国也是油菜籽的最大进口国，主要从加拿大。中国还是第二大玉米消费国。

Daniels Trading的Payne说：“一切都表明未来的中国旺盛需求，应该会提振商品市场。”