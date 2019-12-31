华为：今年销售收入增18% 明年首先要生存

华为轮值董事长徐直军今天（31日）在新年致辞中透露，2019年预计全年实现销售收入超过8500亿元人民币（1639亿新元），同比增长18%左右。“尽管没有达到年初预期，但公司整体经营稳健，基本经受住了考验。”

据澎湃新闻报道，徐直军表示，2019年对华为来说是极其不平凡的一年，在美国政府的打压之下，全体华为人迎难而上，共克时艰，聚焦为客户创造价值。

徐直军列数2019年华为重要成绩：运营商业务引领全球5G商用进程。企业业务助力客户打造数字化转型底座，全球已有700多个城市、世界500强企业中的228家，选择华为作为其数字化转型的伙伴。首次发布了计算产业战略，推出全球最快昇腾910 AI处理器及AI集群训练服务。智能手机业务保持稳健增长，发货量超过2.4亿台；PC、平板、智能穿戴、智慧屏等以消费者为中心的全场景智慧生态布局进一步完善。

徐直军说：“2020年将是华为艰难的一年，我们继续处于‘实体清单’下，没有了2019年上半年的快速增长与下半年的市场惯性，除了自身的奋斗，我们唯一可依赖的是客户和伙伴的信任与支持。生存下来是我们的第一优先，我们要继续坚持以客户为中心，以奋斗者为本，持续为客户创造价值，重点做好保增长、提能力、优组织、控风险。”

徐直军在致辞中透露，HMS生态的建设和发展是智能终端海外销售的必要条件，2020年要全力打造HMS生态，支持智能手机在海外可销售，促进应用伙伴创新。