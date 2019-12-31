消息：日本阻止中企参与萨尔瓦多港口建设项目

多名日美关系消息人士透露，日本政府今年上半年围绕政府开发援助（ODA）拨款约112亿日元（约合人民币7亿元）的中美洲国家萨尔瓦多港口建设项目，曾阻止欲得到港口运营权的中国企业参与。

据共同社报道，该媒体30日从多名日美关系消息人士处获悉，美国政府告知日方，中国在中南美开展军事活动。日本接到警惕后采取行动。日本首相安倍晋三11月与萨尔瓦多总统布克尔会谈时，基于日美对中方扩大影响力的担忧，当面敦促其留心中方意图。

中国在自身主导推进的“一带一路”经济带构想下，获取了亚洲等部分国家的港口运营权。日美认为无法排除军事利用意图的可能性，将其视为问题。日本外务省官员分析称：“（中国）瞄准作为美国后院的中南美。若设立潜艇据点，将对美国形成牵制。”

日本政府向萨尔瓦多西部的港口建设项目提供资金。在2018年10月举行的说明会上，包括中企在内的多家企业表现出兴趣。当时萨尔瓦多与台湾断交，刚与中国大陆建立外交关系。

美国政府认为，在过程不透明的情况下正要签订允许中国参与的合同，要求萨尔瓦多方面停止招标。日方也统一步调，通知萨方称“必须是日本能够接受的合同”。招标最终停止。

共同社报道，安倍在今年11月与访日的布克尔会谈时提及了该问题。布克尔解释称：“不会让中国触碰重要的基础设施。”安倍考虑到因接受中国援助背负巨额债务的发展中国家不在少数这一现状，提醒其留心。