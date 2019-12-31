武汉现不明原因肺炎 中国国家卫健委专家组已抵武汉

中国武汉市部分医疗机构陆续出现不明原因肺炎病人。湖北省卫健委和武汉市委宣传部确认，中国国家卫健委专家组31日上午已抵达武汉，正在进行检测核实工作。

综合澎湃新闻和《新京报》报道，武汉市疾控中心证实，网上流传的两份文件真实，但没有网上所传那么严重，针对不明原因肺炎有成熟的处置流程。不明原因肺炎为何种类型肺炎尚未确定，国家卫健委也已派专家到达武汉，目前发病人数尚在统计中。

湖北省卫健委及武汉市委宣传部也确认，国家卫健委已派专家抵达武汉，正展开相关检测核实工作。

网传的两份文件分别是《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》和《市卫生健康委关于报送不明原因肺炎救治情况的紧急通知》，文件显示：根据上级紧急通知，武汉市华南海鲜市场陆续出现不明原因肺炎病人。各单位立即清查近一周接诊过的具有类似特点的不明原因肺炎病人，报送至市卫健委。

文件要求，各医疗机构要强化门急诊管理，严格执行首诊负责制，发现不明原因肺炎病人就地救治，不得拒诊推诿；有针对性地加强呼吸、感染科、重症医学等专业力量。

另有“武汉出现不明原因肺炎病人，疑似SARS”的消息，网传收治患者的武汉市中心医院相关人员说，网传出现SARS一事系谣言，目前并无疑似或确诊的患者。

不过湖北省疾病预防控制中心透露，目前尚未确定是否有网传非典型性肺炎病例，调查结果会在官方渠道公布。