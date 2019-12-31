分析：中国12月制造业PMI扩张区间持稳 经济有望回升

中国国家统计局和物流与采购联合会周二（31日）联合公布，12月官方制造业采购经理人指数（PMI）持平于上月的50.2。

据路透社报道，该数据连续第二个月处在荣枯线上方。统计局并公布，12月综合PMI产出指数为53.4，比上月回落0.3%，继续位于临界点之上，表明中国企业生产经营活动总体保持扩张态势。

分析师们认为，生产向好内需改善，中美贸易摩擦缓和使得外需也将有所回暖，总需求逐步回升，预计未来一至两个季度经济也将回升，经济韧性可能超出预期。

国信证券宏观固收团队分析道，传统节假日需求释放拉动，中国内需继续向好。受中美第一阶段经贸协议文本达成一致和圣诞节影响，外需亦扩张。企业加大采购、去库存，推动市场价格回升，反映市场需求整体扩张。

全年来看，经济虽有所波动，但下半年制造业PMI均值和供需指数均值都高于上半年，新旧动能切换持续推进，经济呈现趋稳态势。

光大银行金融市场部宏观分析师周茂华分析，节假日因素及外围贸易紧张局势舒缓，加上中国一系列扶持制造业等政策效果释放，国内需求有所改善。

值得关注的是，制造业企稳扩张的基础仍有待巩固，其中，新出口订单仍受贸易壁垒影响，节假日效应消退后，中小企业仍面临成本上升，竞争加剧、融资结构性等问题，政策仍需要加大扶持力度，稳定就业。

光大保德信基金首席宏观固收分析师邹强说，经济目前企稳的特征是比较明显的，即使需求端没有太显着的向上空间，企业部门预期改善叠加价格回升，同时又在实体的库存底部，也可以形成从库存底部向均衡库存水平的抬升过程，容易给市场比较积极的感受。

他展望宏观趋势时认为，宏观向上弹性有限，但韧性可能超出预期。首先海外的企稳是有一定的持续性的，贸易条件大概率短期不会再恶化，前期的三次降息会有滞后影响。银行开门红和专项债的快速发行，基建年初有一定增量。最后，至少这种观点在年尾年初很难证伪，所以市场的主观感受可能延续。