抗议民进党强推“反渗透法” 邱毅：蔡英文居心叵测

民进党团力拼31日通过“反渗透法”，使立法院外围一大早充斥抗议人群，新党不分区立委候选人邱毅也在其中。邱毅痛批“反渗透法”如果通过，就会在历史上留下绝对污名，认为总统蔡英文居心叵测，若蔡英文2020年没当选，会使用“反渗透法”兴风作浪，接着宣布台湾进入紧急状态，然后实施戒严，这样2020年5月20日就不用交棒。

据ETToday新闻云报道，邱毅指蔡英文居心叵测，这不叫“反渗透法”，是“东厂法”、“独裁统治法”。

他强调，今天是非常关键的一天，如果立院草草通过了“反渗透法”，那么该法在历史上就会留下绝对的污名。

邱毅认为，“反渗透法”12个条文模糊不清，回忆29日辩论会那天，亲民党总统候选人宋楚瑜批评“反渗透法”，结果蔡英文回击“不会犯到你！”而民进党副秘书长林飞帆则说，要怕“反渗透法”的三个人，是退将吴斯怀、邱毅，以及“白狼”张安乐。

邱毅批评，“反渗透法”就是让有权利的人想办谁就办谁，难道“蔡英文的巫婆棒一挥，挥到谁就要办谁吗？这个叫法律吗？叫台湾价值吗？”试问蔡英文这样对得起施明德、郑南榕这种曾为台湾民主流血奋斗入黑牢的人吗？

邱毅说，蔡英文这么急着通过“反渗透法”，就是因为做贼心虚，因为恐惧害怕不能连任，想用“反渗透法”来阻止很多在大陆的台商、台干们回来投票。若让蔡英文阴谋得逞，“反渗透法”就会成为独裁者排除异己最好的工具，“过去靠网军，将来准备靠“反渗透法”，多么可怕！”

邱毅希望大家都要站出来，因为今天是历史关键时刻，大家都在写历史，都会成为历史人物。