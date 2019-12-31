CGTN年末再发视频 批西方在新疆问题上双标

中国国际电视台（CGTN）在12月26日至29日间发布多则视频，批评西方在新疆问题上存在“恐怖”偏见，并安排记者采访四名曾参与过新疆教培中心项目的当地居民，反驳针对中国新疆政策的指责。

据CGTN在视频网站Youtube上的官方频道内容，CGTN在26日至29日间，连续发布九则时长介于1分12秒至4分03秒之间的视频。视频内容包括针对西方媒体与社交平台上有关新疆人权问题的指责。

值得注意的是，截至31日下午三时，九则视频的点击率介于1000至3万9000余次之间，平均每则视频约1万次。

在26日发布的三则视频中，CGTN主持人指出西方有关维吾尔族在新疆“失踪”是假新闻，称那些在网上“被失踪的”人在现实生活中“过着正常的生活”，并安排记者采访了一名被指失踪的女性哈丽努尔。哈丽努尔表示，自己对此感到很震惊，指出发布消息的人虽然是自己的表妹夫，但指他出国后就没有管过自己与家人。

在27日发布的视频中，CGTN的记者王冠在新疆采访了曾在教育培训中心学习10个月的茹克耶·亚库甫以及被指失踪的海尼木汗·吐迪，反驳北京将维吾尔族人“无限期关押”的指责。

今年26岁的茹克耶·亚库甫受访时表示，自己目前是一名房地产销售员，月薪可达8000元（人民币，下同），超过当地平均水平。她在视频中强调，觉得自己现在“变得更快乐，可以接待汉族客户，也可接待维族客户”。而67岁的海尼木汗·吐迪则表示自己从未在教培中心培训。

在29日发布的视频中，CGTN记者在喀什走访一处已关闭的教培中心，指教培中心已经结业。视频中也引述现任中共新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区政府主席雪克来提·扎克尔12月9日的发言，指现在所有学员都已结业，离开教培中心。

视频系列中还指出尽管有22个国家曾共同署名，向联合国致信批评中国在新疆开设“教培中心”，但实际上还有54个国家（其中多数是穆斯林国家）发表共同声明，积极评价中国在新疆的反恐和去极端化工作，赞赏中国的新疆发展政策，以及为关怀穆斯林群众所做的努力。

视频中统计，中国目前已修建了35000多座清真寺，远超法、美、英三国。即使按人均计算，中国的穆斯林群众可用的清真寺数量，也是西方国家的三倍。

此外，CGTN记者王冠在27日发布的视频中也表示，每次他在质问美国官员关于中国国内的恐怖袭击事件时，他们大多数时间就不将其称为“恐怖主义”。直到2014年昆明“3.1”暴恐案后，有“铁娘子”之称的前美国总统国家安全事务助理苏珊·赖斯，才在自己的追问下将此事件定性为恐怖袭击。

但他指出，西方媒体并没有随之承认昆明事件为暴恐案，只有两篇相关的报道采用了恐怖袭击一词，而在报道法国《查理周刊》总部枪击案时，阅读量最大的30篇报道中就有25篇称其为恐怖袭击。

视频中也引用哈佛大学关于2015年3起恐怖袭击案的报道研究，表示只有392篇关注了巴格达的袭击，1292篇报道了贝鲁特的袭击事件，超过21000篇文章关注了巴黎的袭击。2015年，全球范围内在恐袭中丧生的每一个西方人，获得了665篇报道，而非西方人只有60篇。