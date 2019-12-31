中国创新投资告《苹果日报》涉诽谤 索偿求颁禁制令

自称是中国间谍王立强早前叛逃澳洲，并公开指在香港上市的中国创新投资董事会主席向心是大陆高级特工，导致向心夫妇被台湾当局调查局带走问案，并被禁止出境。

据《星岛日报》报道，中国创新投资30日入禀香港高等法院，指《苹果日报》在网上发布及传播大量涉嫌诽谤其公司从事间谍或者特务活动的虚假新闻报道，向该报索赔。中国创新投资也申请禁制令禁止《苹果日报》进一步发布或重新发布疑似诽谤或虚假陈述的文章。

根据法庭文件，三名被告人依次为苹果日报有限公司、苹果互联网有限公司，及苹果日报总编辑罗伟光。涉及的八篇文章分别在2019年11月23日至12月7日间由《苹果日报》发布，标题分别是“【中共叛谍】上海公安深夜“辟谣”称王立强是诈骗犯持假证件入境香港”、“【中共叛谍】中国创新主席向心被指间谍主脑港电视台高层亦听命于他”、“军方派人购两公司作情报机构”、“华谍称受聘港公司掳李波”、“【金融fact-check】金融间谍（戚风生）”、“【共谍渗透】起底向心夫妻公司谢金洞揪三疑点惊呼奇怪”、“（台海谍影3）向心京沪港惊人24家公司金流全盘解密【壹点就报】”，以及“《华盛顿时报》取得王立强自白：中国利用香港窃取美武器技术”。