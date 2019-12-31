中国海外并购降至10年低点 贸易紧张和经济放缓泼冷水

由于中美贸易战升级以及海外对中国企业加强监管审查影响了对海外并购交易的需求，2019年中国的海外并购活动是十年来最疲弱的一年。

据路透社31日报道，路孚特(Refinitiv)的数据显示，中国收购方今年宣布了410亿美元（551.84亿美元）的海外并购交易，金额比2018年减少了近一半，不到2016年峰值的五分之一，仅略高于金融危机过后交易活动锐减的2009年。

今年，中资企业在美国的并购交易额比去年下降了80%，降至20亿美元。

这一年，负责审查外国收购方潜在国家安全风险的美国外资审议委员会(CFIUS)开始对并购交易进行回溯审查。这导致中国的昆仑万维因存在数据安全疑虑而寻求卖掉同志约会交友平台Grindr。

英国富而德律师事务所驻北京的公司与并购合伙人沈育欣表示，“中国投资人的最大担忧是潜在的地缘政治阻力。”“除非有令人信服的理由，否则中国投资人最近对美国资产不会有太大兴趣。”

由于经济增长放缓而且资本管控仍然很严，以往大举借债进行海外收购的中国公司现在面临降低债务的压力。

国际评级机构惠誉评级中国企业研究董事黄筱婷周二（31日）表示，以发行人的数量衡量，中国民企债券违约率从2014年的0.6%攀升至2019年前11个月4.9%的新高。资本管控也使得内地公司很难偿还海外债务。

总体而言，全球范围内涉及亚太企业的交易规模从2018年的1.4万亿美元降至1.06万亿美元。

银行人士预计，中国国有企业明年将在交易中扮演重要角色，这些企业对矿业和基础设施等传统行业有兴趣。

银行人士认为，跨国公司撤资、企业重组，这些因素也可能促成更多中国国内的交易。

贝恩资本董事总经理竺稼(Jonathan Zhu)说，“中国最大的问题是不确定性，这导致投资者不愿作出重大承诺，导致资产难以定价。”

竺稼说，“明年，我们可能会看到更多中国国内驱动的并购活动，但跨境交易将减少。”