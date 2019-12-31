大陆国台办回应《反渗透法》通过：民进党大搞绿色恐怖

中国大陆国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲回应台湾立法院通过《反渗透法》时表示，民进党为了谋取政治和选举私利，大搞“绿色恐怖”，蓄意制造两岸对立，必将自食恶果。

据《人民日报》报道，朱凤莲31日在记者会上表示，民进党当局为了谋取政治和选举私利，大搞“绿色恐怖”，破坏两岸交流交往，制造两岸敌意对抗，伤害两岸人民感情，严重损害台湾民众福祉利益。

朱凤莲表示，正告民进党当局，两岸同胞血浓于水，是任何势力都无法改变的；两岸同胞命运与共的大势，是无法阻挡的；逆民心而动，蓄意制造两岸对立、挑起对抗必将自食恶果。

《人民日报》在报道中写道，这部法案11月底推出后，没有经过台行政机构内部协调，倚仗民进党在立法院的席位优势搞“闪电战”，在几天内强行推出、快速通过二读。

文章引述台湾前总统马英九的话说，民进党这么做，是为了制造恐惧骗选票，“其心可诛”。

《人民日报》还引述了台湾反对《反渗透法》的诸多声音。国民党立法院党团总召集人曾铭宗、鸿海创办人郭台铭、国民党总统参选人韩国瑜、国民党前主席洪秀柱等均反对《反渗透法》。甚至深绿都表示反对，继台湾前副总统吕秀莲质疑蔡英文在急什么后，喜乐岛联盟、台湾守护民主平台都表示反对。

文章批评道，《反渗透法》全文只有12条，内容粗糙、模糊不清，对于所谓境外敌对势力及渗透来源等定义空泛模糊。一旦过关，将令岛内所有参与两岸交流的人士面临被罗织构陷的风险。包括在大陆的台商等，甚至每年来大陆的约500万台湾游客，都面临触法入罪的可能。

文章表示，岛内外舆论均认为，民进党当局这种制造“寒蝉效应”的做法，违背台湾主流民意，不得人心。