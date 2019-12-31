路透：中国股市摆脱关税恐惧 2019年涨幅料超美股

表现原本在全球主要股市中垫底的中国股市，今年排名逐渐攀升，主要绩优股指数涨幅已经超过35%。路透社分析，中国股市有望赶超涨势凌厉的美股。

据路透社报道，在2019年最后一个交易日，中国沪深300指数CSI300在4,082.56点交投，接近八个月高点，较年初上涨35.6%。沪综指SSEC今年以来上涨21.8%，报3,038.26点。

相比之下，美国标普500指数SPX今年涨了28.5%，道琼斯工业指数DJI上涨22.1%。

上海杉杉金融的权益交易主管吴侃认为，“2018年末，史无前例的贸易战令人忧心忡忡，投资者纷纷抛售股票。而现在投资者更为沉着，他们了解华盛顿手上的所有底牌，对中国政府的反制措施也更有信心。”

但吴侃警告说，消费和科技等板块已经出现过热迹象，并预测2020年行情会有波动。

美国总统特朗普于2018年正式发起对华关税战，导致当年中国股市下跌25%，在主要市场中表现最差。但中国沪深300指数在2019年第一季度反弹28.6%，因为投资者在中美走向贸易战停火时纷纷抢入遭受重挫的股票。

贸易谈判陷入僵局后，这一反弹势头又在5月初止步。随着贸易谈判时断时续，中国股市在相对较窄的区间内波动。而在双方达成临时协议以缓解贸易紧张局势后，中国股市本月恢复了上涨趋势，涨幅超过6%。

尽管今年中国经济增速因贸易战拖累放缓至30年来最慢，但中国政府的刺激措施、大胆的市场改革以及大量外资流入都使投资者受到鼓舞。

华创证券分析师周龙刚认为，“2018年市场急剧修正将中国股市的估值推至纪录低点，促使市场在2019年反弹，同时北京方面也推出支撑措施提振经济。”

在采取的措施中，中国政府暂停了曾在2018年激起投资者恐慌的去杠杆操作，并开始温和实施货币宽松政策。北京方面也加大了基建投资方面的财政支出。

中国人民银行的最新数据显示，截至9月底，外资持有的中国股票规模创纪录，达到1.77万亿元人民币，一年内增加了近40%。

不过中国股票的表现呈现分化局面。追踪中国大型信息技术公司的指数今年上扬逾60%，因北京方面坚定地要提高技术自主性，沪深300主要消费指数同期跳涨约80%，受政府刺激措施推动。

相比之下，包括资源和能源类股在内的周期股表现远远差于大盘。