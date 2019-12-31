香港楼价指数中止五个月跌势

香港差饷物业估价署12月31日公布，2019年11月私人住宅售价指数按月反弹1.78%，中止连续五个月的跌势。

据香港中通社报道，利嘉阁地产研究部主管陈海潮认为，楼价反弹主要反映赶赴10月宣布放宽楼宇按揭措施所释放的购买力，带动整体楼价回升。

最新数据显示，11月指数升幅显着，为过去七个月以来最大单月升幅。

当中，中小型单位售价指数反弹幅度最显着。

总结今年首11个月，官方统计楼价累积升幅仍有6.87%。2019年11月私人住宅售价指数距同年5月创下的历史高位只差3.22%。

莱坊高级董事及估价及谘询部主管林浩文估计，现在楼市出现大幅上升或下跌的机会不大，因利息仍持续低水准；但隐忧是香港经济正放缓，会影响购买力。

受修例风波和中美贸易摩擦等内外因素影响，香港住宅成交宗数自6月起持续徘徊低位，其中9月只有不足3500宗成交。

香港特区行政长官林郑月娥在10月发表《施政报告》时宣布，将首次置业人士通过按揭保险计划申请最高九成按揭贷款的楼价上限，倍增至800万港元（138.24万新币），而八成按揭的楼价上限亦提高至1000万港元。

分析认为，上述措施下释放出一批本身收入有能力供款、但首期支付款额不足的人士的购买力。因此11月住宅成交宗数按月大增44%至5756宗。