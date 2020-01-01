与宋楚瑜升旗不与柯同台 郭台铭：我有我的选择

亲民党总统候选人宋楚瑜今早（1月1日）与副总统候选人余湘、鸿海创办人郭台铭共同在台北国父纪念馆参加升旗典礼，两人不约而同别上橘色领带，展现合作好默契。至于台北市长柯文哲是否邀约参与元旦相关活动？郭台铭表示，柯文哲去年讲的话，今年就忘了吧！“我有我自己的选择，中华民国国旗在国父纪念馆升旗是最有意义的事。” 据联合新闻网报道，针对立法院昨天通过“反渗透法”，宋楚瑜再度抨击，全国民众关心台湾安全不容置疑，每个人都希望自由民主制度能确保，但很遗憾，民进党团多数暴力、违反程序正义，没经过跨部会协调，也无任何施行细则、主管单位，强行通过立法后，将会衍生许多真正人民权益受损的情况。 宋楚瑜也说，过去在威权时代的警备总部，现在再由民进党担任新的戒严司令部，影响到所有乡亲，将来进行两岸正常交流时，人人自危，这是期期以为不可的事，他要再次对民进党和蔡总统提出严正抗议。 他也对选民呼吁，再过10天，让所有人民用选票展现，台湾希望永保自由民主的制度，绝不妥协，所有乡亲的安全福祉不会有任何让步，但法律要求的是完整及配套，让自由民主人权的价值永远不会遭受任何破坏。 郭台铭也说，他并非完全反对反渗透法，但是不能强行通过，所以他才坚持国会席次不能让一党独大，一党独大的后果，今天反渗透法就可以看到，权力的傲慢、权力的暴行，一党独大结果，任何法令不需任何协调会了，他们需要几点几分通过，就几点几分通过。 郭也提到，将来对所有小老百姓遭受到无辜不合理的法令而起诉的，郭办将提供所有法律资源及费用，一定要走向法律抗争到底。