林郑月娥除夕慰问港警：正义永远站在我们这边

香港过去半年多来饱受反修例风波困扰，港警与反修例群体之间的暴力冲突时常发生。香港特首林郑月娥昨天（12月31日）到香港警察总部预祝警察新年工作顺利。 综合《星岛日报》《明报》等港媒报道，林郑月娥昨天下午3时许抵达湾仔警察总部，在警务处处长邓炳强陪同下，为前线警务人员打气，并派发餐盒慰劳警察。 林郑月娥在发言时表示，在过去7个月，警队为了维持香港治安，承受了非常之大的压力，可以说若香港没有了警队，“我想我们日子会很难过”。警队为了维持香港治安，除了出汗、甚至流血，也有警察因为家人遭受欺凌而流泪。 她希望在未来日子里面，与大家共同努力，将这些流血、流泪、流汗一扫而清，并希望大家继续支持自己作为行政长官。林郑月娥强调，往后日子只有一条路走，便是坚定意志，遏止暴力，将那些违法之徒，绳之于法。 林郑月娥说：“尽管现在仍然很困难，我相信正义永远站在我们这边。” 过后林正月在署理警务处副处长（管理）刘赐蕙陪同下，听取警队为前线人员身心健康提供的支援，当她得悉警队的福利主任会为有需要的同事提供医疗、情绪及子女教育等支援后，表示相关政府部门会尽力提供协助。 她之后也访问警察公共关系科，了解其近月不断加强的信息发放功能，包括更主动及利用更多平台发放资讯，务求快而准地澄清虚假消息和针对警队的失实指控。对于经常出席新闻发布会交代最新情况的警务人员，她表示，众人劳心劳力，对他们的工作成效表示赞赏。