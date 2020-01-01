路透香港民调：68%受访者支持“一国两制” 74%要求独立调查港警

路透社日前委托香港民意研究所展开一系列调查，并于2019年12月31日发布首项调查。调查结果发现，接近三分之二受访者支持示威者，且大部份受访者认为港府导致反修例风波危机发生，当中57%受访者支持特首林郑月娥辞职。 对于香港应维持“一国两制”或独立，仅有17%受访者支持港独，67%受访者则表示反对。 路透社就调查结果分别向港府、港澳办及警方查询，港府仅回应特首及其班子会继续与市民展开对话，其余则没有回应。 据报道，首项调查于12月17日至20日展开，通过电话用广东话随机调查，共访问1021人。 在所有受访者中，有37%曾参与2019年香港举办反修例示威游行，63%则没有参与。调查结果发现，59%受访者表示支持示威者，30%受访者则表示反对。 对于香港独立的态度，仅有17%支持香港独立，其中8%强烈支持，其余9%则表示有点支持香港独立。强烈反对香港独立占41%受访者，26%受访者则表示有点反对，即67%反对港独。 而对于“一国两制”的看法，39%的受访者强烈支持，29%有点支持，即共68%支持“一国两制”。 至于反修例群体强烈呼吁的成立独立调查委员会，74%受访者认为应就警方在反修例游行示威中的行为展开独立调查，但仅有9%受访者认为警方应为造成此次风波负责。 调查结果同时发现，年龄、教育程度以及受访者是否于香港出生，均会影响对示威活动的支持程度。而调查显示，在香港出生、年轻以及受过良好教育的人更有可能支持或参加抗议活动。