蔡英文：愿在不设政治前提下与大陆交流

正在争取在本月11日的选举中赢得连任机会的台湾总统蔡英文今早（1月1日）在发表元旦谈话时强调，会随时会掌握机会，促成岛内团结，也会在机会适当、不设政治前提情况下，与对岸展开有意义的交流。 据《联合报》报道，蔡英文指出，目前整个区域情势还在变化当中，面对复杂且变动中的情势，对任何领导人来说“设定时间表示不可能，也是不智的”。她也强调，自己不接受“一国两制”。 她说，经过本次选举后，台湾人民对两岸关系会有一个深思的机会，并重申自己早前提出的“四个认知”，分别是“破坏台海现状的是大陆不是台湾”、“大陆利用九二共识掏空台湾”、“不以主权交换短期经济利益”、“警觉大陆全面渗透、分化台湾社会”。 在台湾经济发展方面，蔡英文希望能再创造一次经济起飞的奇迹。她也表示当局会为因为大陆对台政策转变而受到冲击的产业提供支持与协助，帮助业者开发新市场、转型再升级，让他们摆脱依赖，不再受制于不确定的政治因素。 蔡英文表示，要让台湾成为四个中心，分别是“高阶制造中心”、“高科技研发中心”、“绿能发展中心”、及“区域资金调度及理财中心”。她也要把台湾打造成高科技和产业人才的培育重镇，尽最大努力让台湾在全球经济变局中能够脱胎换骨。