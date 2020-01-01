《反渗透法》闯关惹议 蔡英文：北京停止渗透才是“正本清源”

黄顺杰 台北特派员 skng@sph.com.sg 台湾立法院昨天通过《反渗透法》后，引发在野党和中国大陆强烈抨击。总统蔡英文今天指出，解铃还须系铃人，问题不在台湾，北京停止渗透行为才是“正本清源”。 蔡英文今天在总统府发表元旦谈话。这是她继去年后，任内第二次在元旦发表讲话。蔡英文将在本月11日参加总统大选，争取连任四年。 执政的民进党昨天靠着过半优势，在立法院通过《反渗透法》，以期防止中国大陆透过渗透行为干预台湾民主制度。 新法昨天闯关后，在野的国民党和亲民党怒批绿营侵害人权，形同“绿色恐怖”。中国大陆国务院台湾事务办公室也迅速发声明，谴责民进党蓄意制造两岸对立，并警告挑起对抗必将“自食恶果”。 面对各方批评，蔡英文今早回应媒体提问时指出，“解铃还是要系铃人”，除了台湾，还有很多民主国家都纷纷立法、推动政策，防止大陆渗透介入。“问题不在立这些法的国家本身，而是北京能否停止他们这些渗透介入的作为，成为国际上可信赖的伙伴，才是真正正本清源。” 针对“绿色恐怖”的指控，蔡英文则保证，《反渗透法》不会影响自由，不会侵犯人权，不会影响正常经贸交流。她强调，立法只会让台湾的民主自由更受保障。 “我再强调一次，我们是反渗透，不是反交流。两岸之间的正常交流和往来，都不会被这个法案所影响。所以，在中国的台商、台生、台师、台干，各位的一切正常生活都可以照旧，不受影响。” 根据昨天通过的《反渗透法》，任何人不得从“境外敌对势力”的“渗透来源”接受指示、委托或资助，在台从事政治捐献、公投、选举罢免、集会游行等五种情事，违者最重可处监禁五年，或得并科罚金1000万 新台币（约45万新元）。 两岸关系因蔡英文2016年上台后拒绝承认“九二共识”而僵滞，官方互动迄今停摆。蔡英文上周末在总统大选电视辩论会上曾提到，只要台湾内部团结一致，北京“终究是要和台湾打交道”。 蔡英文今早答复《联合早报》提问时说，两岸互动如要设定时间表是“不可能”也“不智”的，尤其当前国际情势复杂多变。但她也补充，她会随时掌握机会促成台湾内部团结，在”机会适当”且不设政治前提的情况下，进行两岸交流。