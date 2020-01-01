中国人民银行：当前人民币汇率总体稳定

中国人民银行今天（1月1日）表示，人行货币政策委员会2019年第四季例会于12月27日召开。会议指出，当前人民币汇率总体稳定，双向浮动弹性提升，应对外部冲击的能力增强。 综合财经媒体《证券时报》、金融界等报道，会议中分析了中国国内外经济金融形势，认为当前中国主要宏观经济指标保持在合理区间，经济增长保持韧性，增长动力持续转换。贷款市场报价利率全面应用，贷款利率定价市场化程度提高。 货币政策委员会指出，人民币汇率总体稳定，双向浮动弹性提升，应对外部冲击的能力增强。稳健的货币政策体现逆周期调节的要求，宏观杠杆率基本稳定，金融风险有效防控，金融服务实体经济的品质和效率逐步提升。 会议认为，中国国内经济金融领域的结构调整出现积极变化，但经济下行压力仍然较大，国际经济金融形势错综复杂，世界大变局加速演变的特征更趋明显。 会议指出，要继续密切关注国际国内经济金融形势的深刻变化，善于把外部压力转化为深化改革、扩大开放的强大动力，集中精力办好自己的事。创新和完善宏观调控，稳健的货币政策要灵活适度，运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持广义货币M2和社会融资规模增速与大陆国内生产总值名义增速相匹配，不搞大水漫灌，保持物价水准总体稳定。 会议指出，要深化金融供给侧结构性改革，引导大银行服务重心下沉，推动中小银行聚焦主责主业，优化融资结构和信贷结构，加大对推动高品质发展的支持力度，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。 在降低社会融资成本方面，会议表示，要坚持用市场化改革办法促进实际利率水准明显降低，引导金融机构加大对实体经济，特别是小微、民营企业的支援力度，并进一步扩大金融高水准双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力，提高参与国际金融治理能力。 会议强调，坚持稳中求进的工作总基调，全面做好六稳工作。健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制，确保经济运行在合理区间。深化利率市场化改革，推动存量浮动利率贷款定价基准转换，保持人民币汇率在合理均衡水准上的基本稳定。 还要打好防范化解金融风险攻坚战，平衡好稳增长和防风险的关系，注重在改革发展中化解风险，稳定市场预期，守住不发生系统性金融风险的底线。