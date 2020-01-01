反渗透法通过 柯文哲：问题在于人民对政府不信任

台湾立法院昨天（12月3日）三读通过反渗透法，引发各界热议，蔡英文今天（1月1日）发表元旦谈话时强调“是反渗透、不是反交流”，反渗透法案通过不会影响自由，不会侵犯人权，不会影响正常的经贸交流，在大陆的台商一切的正常生活都可以照旧；无论是拜妈祖或拜其他神明的，所有的正常的宗教交流活动，也不会受到影响。 对此，台北市长柯文哲1日上午受访时表示，大家都可以遵守修订的法令，但是谁对、谁错，应该有明文规定，不是由某一个人决定对错，决定有没有违反规则。 据联合新闻网报道，柯文哲批评：“现在说没有禁止拜妈祖，也许有一天他说你拜错了，这一尊不行，要这一尊才行，可能要白沙屯妈祖，不能拜大甲的，又或是还是新港奉天宫的不能拜，都是他在讲。” 他强调，要讲清楚，反渗透法那个标题不会有人反对，那个大帽子谁敢反对，禁止外国势力介入台湾选举政治。问题是由谁来界定的才是问题，所以不是法的问题，是人民对政府没有信任感，这才是问题。 柯文哲也举例，就像是双子星之前的得标厂商，不可以说经济部说不是中资，结果投审会又说是中资；爱奇艺转播北市府跨年晚会，结果文化部、陆委会也打来说是中资，那不然就明讲中资不能转播北市的跨年晚会，所以变成由他来解释，这没有人受得了。 柯文哲强调，他是一个很守法的人，只要讲清楚规则，就照规则做，不能每天规则变来变去。