港府元旦凌晨发长文 批“外国政客失实误导”

甫踏入2020年，港府即响应特首林郑月娥要求尽快澄清谣言的指令，在凌晨1时零1分发出逾2300字新闻稿，严正反驳外国政客和人士联署公开信中的失实误导言论，强调在处理反修例暴力示威中，警方执法行动克制，港府致力捍卫自由与法治。 新闻稿分四大章节，包括“激进示威者的严重暴力”、“警方执法行动克制”、“自由与法治”、“拒绝外国干预香港特别行政区事务”，逐一申述立场。 发言人说：“我们十分关注公开信中的偏颇及误导的言论。特区政府必须严正反驳，确保联署者知道激进示威者的暴力程度和他们对警务人员及一般市民所作出的攻击。” 新闻稿首先强调过去六个月来，传媒广泛报道（尽管海外传媒相对较少报道）示威者的暴力不断升级，并已达至非常严重的程度，学生和未成年人士参与这些暴力示威的程度尤其令人担忧；至今有520名警务人员在当值时受伤。 新闻稿指出，“没有任何示威者直接因为警方的行动而死亡，反而多名警务人员在行动中严重受伤。这些都是赤裸裸的事实，任何外国政客和团体，包括公开信的联署人都必须认清。” 在警方执法行动克制方面，政府发言人强调警方不会主动对示威者采取行动，而只会在示威者参与违法活动时才使用适当及相应武力，并强调香港完全有能力自行解决目前的挑战，也有一套“行之有效的机制，透过独立监察警方处理投诉委员会去处理对警务人员的投诉”。 发言人说：“那些声称有人被不正当地拘留的人，是妄下断语，无视我们在普通法体制下久经考验和备受信赖的机制。在司法程序完成之前，任何人指称示威人士被不正当地拘留都是不恰当的。” 最后部分，政府发言人称坚决反对外国政客的公开信中，由国际社会设立国际独立调查机制的建议，称政改属于香港特区政府的内部事务。 发言人说：“我们亦发现西方社会一些人正以香港为棋子，为达致他们的目的而以片面之词抹黑香港特区政府恢复社会平静的行动，无视激进分子对社会秩序造成持续和严峻的威胁，他们在自己的国家亦不会容忍此等行为。”