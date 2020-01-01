北京首都国际机场年旅客输送量再破亿

截至2019年12月31日，北京首都国际机场年旅客吞吐量再次突破1亿人次。 据澎湃新闻12月31日报道，除了北京首都国际机场，仅美国亚特兰大国际机场的年旅客吞吐量超过1亿人次。 截至12月30日，首都机场航班放行正常率达81.42%，较去年同期提高了1.42个百分点，创10年来最好成绩。 据北京首都国际机场方面介绍，2019年9月25日，北京大兴国际机场正式投入运营，一定程度上缓解了首都机场的运行压力，更好地满足了人民群众的出行需求。在此基础上，首都机场年旅客吞吐量再次破亿，反映出我国航空市场需求巨大、前景广阔，也印证了北京地区具备“一市两场”双枢纽运营条件的判断。 首都机场方面称，为了更好地服务国家战略、服务地方发展、服务广大旅客、服务航空公司，被誉为“中国第一国门”的首都机场将抓住大兴机场投运后分流客源、释放压力的有利时机，力争在“补短板、强弱项”上实现结构性突破，加大力度，提质增效，进一步提升旅客获得感。首都机场将紧密围绕平安、绿色、智慧、人文的“四型机场”建设要求，在硬件、流程、新技术应用等多个方面，推动老旧设施升级改造、枢纽效率提升、品质功能完善。 首都机场方面称，为扎实推进“再造国门”计划有序开展，首都机场推广“一次规划、分步实施；一次停航、合并施工”等新方法，努力做到安全与效率“两确保”、建设与运行“两不误”。2020年，首都机场将以“再造国门”为契机，全力以赴完善服务功能，致力于成为世界一流大型国际枢纽机场，让“老”机场焕发“新”活力。