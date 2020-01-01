第三季美元在全球外储中占比创一年最高 人民币占比创新高

12月31日公布的数据显示，第三季度向国际货币基金组织(IMF)报告的外汇储备中，美元所占比例升至一年来最高水平，人民币占比创新高。 据路透社报道，第三季度，美元储备总计为6.75万亿美元，占已配置外汇储备的61.78%，第二季度为6.78万亿美元，占已配置储备的61.49%。 人民币在外储中的占比升至2.01%，这是自2016年第四季度IMF开始报告各国央行所持人民币资产占比以来的最高水平。 第三季美元在总储备中的占比触及2018年第三季以来最高水平，当时为61.93%。 第三季已配置外汇储备总额降至11.66万亿美元，前一季为11.74万亿美元。 全球外汇储备是各国央行持有的不同货币的资产，主要用于支撑其负债。央行有时使用外汇储备来支持其货币。 美元仍是全球占主导地位的储备货币，但近年来全球各国央行都在努力实现外汇储备多元化，减少对美元的依赖。 Tempus公司交易副总裁John Doyle说：“我认为美元的占比将继续以非常缓慢的速度下降，央行将继续储备多元化，但美元仍将是占主导地位的国际贸易结算货币，长期来看仍将在外储中占很大比例。” 美元在外储中的占比上升的同时，第三季度欧元占比下滑至20.07%，第二季度为20.38%。 第三季度日圆在全球外汇储备中的占比升至5.60%，为2000年以来最高水平。