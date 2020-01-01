最高检逮捕内蒙古自治区原常委云光中

中国最高人民检察院12月31日发布消息，表示日前依法以涉嫌受贿罪逮捕内蒙古自治区党委原常委、呼和浩特市委原书记云光中。云光中涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。该案正在进一步办理中。 据《新京报》报道，云光中在2019年6月于任上落马。12月，中央纪委国家监委网站通报：云光中被开除党籍和公职。 通报称，云光中理想信念丧失，政治意识淡漠，对落实党中央决策部署不担当不作为，工作失职失责，对党不忠诚不老实，对抗组织审查，不按规定报告个人有关事项；违反中央八项规定精神，违规出入私人会所，收受礼金；大肆收钱敛财，大搞权色、钱色交易，在企业经营活动、干部选拔任用等方面利用职务上的便利为他人谋利，并非法收受巨额财物，严重破坏当地政治生态和市场经济秩序；生活腐化堕落，家风败坏，对配偶、子女失管失教。 云光中严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予云光中开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的十九大代表、内蒙古自治区第十次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。 官方履历显示，云光中出生于1960年6月，系内蒙古土左旗人，1979年11月加入中国共产党，1977年10月参加工作，区委党校研究生学历，管理学硕士。其仕途只在内蒙古一地。 云光中早期在内蒙古自治区和林县任职，先后任县长、县委书记，2001年任乌海市委常委、组织部部长。2003年他历任满洲里市委副书记、市政府市长，呼伦贝尔市委常委、满洲里市委书记、市人大常委会主任，鄂尔多斯市委副书记、市政府副市长，鄂尔多斯市委副书记、市政府市长。2011年他任鄂尔多斯市委书记。 2014年，云光中任内蒙古自治区政府副主席，晋升副部级，2016年11月入列内蒙古自治区党委常委并兼任呼和浩特市委书记，至2019年6月被查。