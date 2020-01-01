柯文哲：现阶段民众党不分区立委是最佳缓冲

外界认为台湾民众党主席、台北市长柯文哲约有两成民意支持度。柯文哲1月1日回应这对选举的影响时表示，现阶段民众党不分区立委是最佳缓冲。 据《自由时报》报道，柯文哲表示，“民进党全面执政，你受得了，我才不信，国民党不分区名单，选民投得下去，我也不信”。他直言，走在南部，知道民众党的还不是很多，毕竟不是每个人都在上网，穿透率还是低，要仰仗知识份子，他认为现阶段不分区投给民众党是最佳选择。 媒体还问柯跟鸿海集团创办人郭台铭合作，原想1加1大于2，但是现在好像变成困扰，郭是困扰吗？柯回应，人活在世界上，哪一天没有困扰，1加1大于2，那是数学不及格，因为是等于2，其实1加1可以大于1就很好了，这是真实的人生，没有小于1就阿弥陀佛了。 媒体追问，郭台铭说总统票投1号，柯文哲的投票意向如何？对此，柯说，选前都不会表态，不表态就是他的表态，郭说出来就是郭的潜意识；至于郭说政党票投3号，没有提民众党，柯认为也不要紧，活在世界上靠自己，其他就是额外附加的，“他帮你多站一台，你就赚到”，人生何必这么痛苦？ 关于民众党台北市第五选区立委候选人徐立信，跟郭台铭有拍照宣传，国民党立委候选人林郁方也可能跟郭曝光，柯认为，这是郭董的问题，不是他的问题，他知道郭跟很多国民党立委很好，有时候是人情世故，硬被赶鸭上架的情况也有。