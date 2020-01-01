香港11月旅客265万人次 2003年来单月最大跌幅

香港旅游发展局昨天（12月31日）发布11月访港旅客最新数据。受修例风波影响，11月访港旅客约为265万人次，较去年同比下降55.9%，这是自2003年以来访港旅客单月最大跌幅。 据香港旅发局公布的数据，11月份内地访港旅客人数为193万，而去年同期为463万，同比下降58.4%，其他短途地区市场也不容乐观，如韩国、新加坡、泰国，访港人数同比均下降超过60%。长途地区市场如美国、澳洲，访港人数同比下降均超过40%。 旅发局表示，在香港中文大学及理工大学校园事件期间，即11月11日至20日，港铁东铁线停驶，海底隧道及吐露港公路封闭，平均每日访港旅客跌至约6.7万。11月21日到30日期间，访港旅客回升到平均每日约8.7万人次。 总体来看， 2019年1月到11月，访港旅客累计达5300万人次，与去年同比下降10%。以修例风波开始的6月为分界点，1月至6月，与去年同期相比，访港旅客人次均呈增长趋势，但7月至11月，均呈下降趋势。 为刺激旅游消费，旅发局在12月推出超过500项优惠措施，涉及餐饮、零售、航空等诸多项目，吸引游客到来。此前的10月份，旅发局和旅游业议会合作，向旅行社提供现金奖励，旅行社每接待一名入境过夜旅客可获120元奖励，出境旅客则获100元。每间旅行社申领上限为500人，可获金额上限为六万元。此外，2019 年10月至2020年9月底，旅发局免收“优质旅游服务”计划下8000余间商铺一年的续证费用，以此降低业界成本。