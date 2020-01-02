美国签证政策收紧 业内人士建议中国赴美学生做两手准备

美国政府近两年收紧签证政策，中国赴美学生和学者签证受阻的情况屡有发生。业内人士建议有意赴美留学的中国学子做好“两手准备”。 据新华社报道，美国智库移民政策研究所近日公布的数据显示，2018财年美国有关机构签发的留学签证总数为78.1万个，占全部非移民签证的10%，与3年前相比下降了两成多。相较于2015财年，2018财年中国学生获得的留学签证数量下降了54%。 另外，根据美国国际教育协会发布的《美国门户开放报告》，2018-2019学年，中国在美留学生总数为37万人，占美国国际学生总数的33.7%，中国连续第10年成为美国最大的留学生来源国。不过，2018-2019学年中国留学生人数的增长率跌至1.7%，为10年来最低。 来自重庆的美国哥伦比亚大学职业教育学院“招生大使”丁迷拉雯在谈到中国在美留学生增长率放缓时说，美国大学总体上还是非常欢迎中国学生的，但是这两年出现了一些特殊情况。由于美国政府政策的原因，一些处于硕士或博士阶段的学生拿不到签证，尤其是高精尖专业的学生最受影响，这给大家心里蒙上了一层阴影。 丁迷拉雯建议，有意赴美留学的中国学生应做好“两手准备”，一是在选择留学专业之前做好调研，尽可能避免出现因专业原因拿不到签证的情况；二是在国内选择好适合自己的发展平台，做到“去留两从容”。