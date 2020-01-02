辣条生产商卫龙公司20多名员工疑似食物中毒

辣条生产商卫龙公司20多名员工在公司内就餐后出现恶心、呕吐等情况，疑似食物中毒，目前均已出院，事故原因有待调查。 根据《新京报》报道，卫龙食品公司（漯河市平平食品有限责任公司）员工企业内就餐后发生恶心呕吐。该公司20余名疑似食物中毒的员工昨天经过医治均已出院，针对卫龙食品公司员工出现恶心呕吐等具体原因，还有待进一步确定。 2019年12月30日10时许，卫龙食品公司正在上班的两名员工出现恶心、呕吐等情况，随后有20多名类似反应员工被送往医疗中心诊治。 截至2019年12月31日16时，患者全部出院。大部分患者自述，早餐吃的是公司员工餐，其中包子有点发黏、有异味。另据卫龙食品公司方面介绍，其公司食堂早餐提供的包子系外部采购。 目前，漯河当地疾控部门已对卫龙公司向员工提供的早餐包子及调料等进行了样品采集，初步分析员工出现的状况疑似食物中毒，有待化验结果进一步确定。 卫龙食品公司（漯河市平平食品有限责任公司）官网显示，其主打食品为辣条，公司成立于2004年9月，注册资本为1.2亿元（2300万新元），法定代表人为刘忠思。该公司主要经营范围有食品、食品添加剂的生产和销售，食品生产新技术的研发以及货物和技术进出口业务等。