《求是》杂志发表习近平文章 强调坚持和完善中国特色社会主义制度

《求是》杂志今年第一期发表了中共中央总书记、中国国家主席习近平的文章，文中强调坚持和完善中国特色社会主义制度，坚定制度自信，并落实十九届四中全会精神。 根据新华社报道，昨天出版的今年第一期《求是》杂志发表了习近平题为《坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化》的文章。 文章强调，坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，是关系党和国家事业兴旺发达、国家长治久安、人民幸福安康的重大问题。中共十九届四中全会通过的决定，全面回答了在国家制度和国家治理体系上坚持、巩固、完善和发展这四个方面的政治问题。号召全党把思想和行动统一到全会精神上来，把学习贯彻全会精神作为一项政治任务抓好。 文章指出，要坚定中国特色社会主义制度自信。制度优势是一个国家的最大优势，制度竞争是国家间最根本的竞争。制度稳则国家稳。中国特色社会主义制度和国家治理体系具有深厚的历史底蕴，具有多方面的显著优势，具有丰富的实践成果。全党特别是各级领导干部任何时候任何情况下都要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，真正做到“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”。 文章还强调，抓好全会精神贯彻落实，要抓好三件事。第一，毫不动摇坚持和巩固中国特色社会主义制度；第二，与时俱进完善和发展中国特色社会主义制度和国家治理体系；第三，严格遵守和执行制度。