澳门博彩业创五年来最差年度表现

澳门受地缘政治局势紧张和经济放缓的影响，该全球最大博彩枢纽的博彩收入连续第三个月下滑，并创下2015年以来的最差年度表现，不过分析人士指出，随着贸易停战迹象以及北京对澳门的支持立场，2020年对于赌场运营商来说可能变好。 据彭博社报道，根据澳门博彩监察协调局的数据，12月份幸运博彩毛收入为228.4亿澳门元（38.3亿新元），同比下降13.7%。这一跌幅小于分析师预估中值15%。2019年全年收入为2925亿澳门元，比2018年下降3.4%。 最新数据显示，赌场运营商持续痛苦。中国国家主席习近平为庆祝澳门回归20周年而访问这座城市，这也意味着签证政策收紧、旅行限制和更严格的边境安检，进一步打击了12月份的访澳游客人数， 对于这个行业而言，去年尤其具有挑战性，因其面临贸易战的不确定性、中国经济减速、香港抗议活动升级，以及跨境博彩整顿--这打击了博彩中介和贵宾厅业务。与此同时，越南等与其竞争的博彩枢纽势将削弱澳门的统治地位。 随着新酒店供应和基础设施改善的到来，2020年对于赌场运营商来说可能会更好。习近平在最近访问澳门的时候，敦促这块前葡萄牙殖民地加强经济多元化、并在大湾区和“ 一带一路 ”倡议中扮演更重要的角色。 彭博行业研究的澳门运营商指数在12月份上涨了12%，原因是投资者信心因贸易停战迹象以及北京方面对澳门的支持立场而增强。相比之下，基准的恒生指数上涨了7%。