兆易创新融资33亿人民币研发DRAM芯片

继长鑫存储年底交付、紫光集团布局重庆后，北京兆易创新科技股份有限公司最早将于明年完成其首款DRAM芯片的封装测试以及客户验证，该公司拟募集资金33.2亿元（人民币，下同，6.4亿新元）用于DRAM芯片研发及产业化项目。 据观察者网报道，去年12月27日，北京兆易创新科技股份有限公司（下称：兆易创新）透露，该公司最早将于2021年完成其首款DRAM芯片的封装测试以及客户验证，测试成功后将进行大批量产。此前兆易创新发布的《非公开发行A股股票预案》（下称：《预案》）中介绍：该公司拟募集资金33.2亿元用于DRAM芯片研发及产业化项目。 值得一提的是，长鑫存储12英寸存储器晶圆制造基地项目总投资约1500亿元，而紫光集团未来十年投资在DRAM领域的投资或高达8000亿元。 目前，中国是DRAM芯片的全球最大市场，但三星、海力士、美光等企业在华占据主导地位，这也使得DRAM成为我国受外部制约最为严重的基础产品之一。 今年以来，兆易创新股价涨幅近230%。截至12月31日A股收盘，该公司股价报204.89元/股，总市值达658亿元。 根据上述《预案》披露，兆易创新拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过6422.4万股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过人民币43.2亿元。其中，本次募集的33.2亿元将用于DRAM芯片研发及产业化项目，剩余的10亿元将用于补充流动资金。 根据《预案》，兆易创新已组建由数十名资深工程师组成的核心研发团队，涵盖前端设计、后端产品测试与验证，该团队的核心技术带头人员从事DRAM芯片行业平均超过二十年。 兆易创新透露，其首款DRAM芯片计划于2020年展开流片试样，并将于2021年进行封装测试以及完成客户验证，测试成功后进行大批量产。除此之外，其多系列DRAM产品将在2025年之前陆续完成研发及量产。 《预案》中还称，本次非公开发行是为发挥该公司在存储器领域的优势，实现高技术产品的进口替代，实现高端通用芯片自主可控，助力国家支柱产业的崛起。 另外，DRAM作为集成电路领域通用芯片，产品标准化，非常适宜于迅速扩张，项目完成后，该公司将掌握DRAM技术、具备DRAM产品设计能力，竞争力及行业地位将得到提升。 中国作为全球最大的DRAM需求市场，国内市场一直被国外厂商垄断，各类型产品严重依赖进口。 根据赛迪顾问的数据，2018年，三星、海力士、美光三家企业的DRAM产品在中国市场的销售总额达到3340.6亿元，约占整个中国DRAM市场的97.6%。 但据电子工程专辑（EETimes）12月3日报道，合肥长鑫存储已宣布成为中国国内第一家也是唯一一家DRAM生产商。 长鑫存储表示，该公司已经完成合肥Fab 1及研发设施建设，月产能2万片，并计划在2020年第二季度将产能提高一倍，达到每月4万片，约占全球内存产能的3%。 除了长鑫存储，紫光今年也开始加码DRAM。6月30日，紫光集团宣布成立DRAM事业群。该集团还计划于年底在重庆开工建设DRAM工厂，主要制造12英寸的DRAM存储芯片，预计2021年量产。