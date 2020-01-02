韩国瑜面簿帖文反驳夫妻不和传闻

有媒体质疑国民党总统候选人韩国瑜和妻子李佳芬婚姻关系亮红灯，指李佳芬最近减少为丈夫助选站台。韩国瑜昨天回应称是外界捕风捉影，并在面簿帖文反驳此猜测。 根据《联合报》报道，韩国瑜昨天在台南被问到此事，他强调没有外界捕风捉影的那回事，是因为妻子刚从澳洲助选回台，有时差要克服。韩今天凌晨在面簿抱妻子晒恩爱，简短写到“好多人好像住我家，编故事能力超乎常人”，暗讽拿他们夫妻关系做文章的媒体、名嘴，还说“你们愈黑我们愈好”。 贴文照片中，韩国瑜的手勾在李佳芬身上，李著居家服，两人一起望著手机画面，面露浅浅笑容，腿上还披著毛毯，呈现温馨的日常。 韩国瑜投入大选以来，因为时间吃紧，韩以台湾选举行程为主，难以向侨胞拉票，李佳芬扮演丈夫分身，去年11月间代夫出征访东南亚的菲律宾、越南，与当地台商交流，也争取侨界支持。同月又赴柬埔寨、泰国等地，去年12月初访美10天，行程横跨美东、美西，感谢海外侨胞对韩的支持，并鼓励大家踊跃返国投票。 李佳芬去年12月底出访澳洲，出国行程一站接一站，当超级助选员，为丈夫冲刺选情。 但李佳芬最近台湾助选行程较少，有媒体及名嘴谈到是夫妻关系有芥蒂，韩国瑜因此在面簿上辟谣。 去年4月间，韩国瑜、李佳芬夫妇访美时，韩在旧金山一场侨界演讲中提到，自从他参选后，全家人搞得像演艺人员般，一举一动备受关注。李佳芬随后被邀上台也呼应丈夫的话，提到市长可以好几个，但家裡的先生、爸爸只有一个。作为人妻、人母，最简单的盼望是家庭平实幸福就好，3个孩子也希望过低调生活，保有自己的空间。李的一番话，也吐露对自己与家人一举一动被外界放大检视的些许无奈。