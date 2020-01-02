台湾一架黑鹰直升机迫降新北山区 数名将领失踪

台湾一架载着多名军方将官的军用直升机，今早在新北市山区迫降。国防部指出，机上13人中，包含参谋总长等三人尚未被寻获，其余均有生命迹象。 根据国防部声明，参谋总长沈一鸣等一行，今天上午7时50分搭乘一架UH-60M型直升机，从台北松山基地出发，往宜兰东澳展开春节慰勉行程。途中，直升机因不明原因迫降在新北市乌来山区。国防部长严德发已率专案小组人员，赶赴现场紧急搜救。 国防部指出，除了沈一鸣上将，失联人员还有国防部政战局副局长于亲文少将，以及国防部情报次长室助理次长洪鸿钧少将。 国防部指出，已成立救灾应变中心，并紧急启动医疗救护应变中心，陆勤部军医处派遣卫勤部队前往支援，将全力执行抢救任务。 由于正值台湾总统大选热季，军机迫降事故也打乱候选人的竞选行程，总统蔡英文已取消今日竞选活动。总统府指出，蔡英文在第一时间即接获国防部长通知，并在府内听取相关简报。对于机上人员是否平安，总统高度关心并随即指示全力搜救。 出事的黑鹰直升机机种是在2017年12月达成“初始作战能力”，经过22个月训练与战力鉴测，获台湾军方核定具备“全作战能力”，并于去年正式成军。 国防部是在2008年斥资约新台币847亿元（约38亿新元），向美国采购60架UH-60M黑鹰直升机，以汰换老旧的UH-1H直升机。