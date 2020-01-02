香港警方首破非法电台 五名涉事人因协助暴动被拘

反修例风波爆发以来，香港警方首次破获专为激进抗争者“助攻”的非法电台，并拘捕五名涉事人。 据《星岛日报》报道，在港岛渣甸山山头及秀茂坪一住宅，香港警方拘捕五名涉嫌男女，包括电讯公司工程师及无线电发烧友，起出类似的士电台的电讯器材，及仿制枪械等，怀疑有人自去年十月开始用非法电台向前线“勇武派”披露警方布防位置，以涉嫌“协助暴动”及“干犯电讯条例”等罪名将他们扣查。 元旦游行前夕，警方破获专门向示威者提供资讯的非法电台。警方发现过往多次示威冲突，包括去年10月1日、10月31日及11月17日等，均有人透过非法使用无线电广播，公开警方布防位置，协助前线示威者避开警员搜查及进行冲击，同时在近月拘捕行动中，也在被捕人士的居所或个人财物中，检获为数不少怀疑非法无线电对讲机，经调查及情报搜集后，锁定操纵非法无线电台的五名骨干成员。 毒品调查科行动组警司邹旺忠表示，昨中午12时许，警方分别在跑马地、秀茂坪及尖沙嘴拘捕三男两女，报称从事银行、零售、工程师及退休人士，当中部分人具备相关无线电广播知识，并在秀茂坪一个住宅单位内，搜获座枱无线电收发器、天线及高频无线电对讲机等，相信用作广播用途。 消息指，有关广播站设置在公屋单位内，透过现场“哨兵”向广播站通报警员及警车所在位置，再由广播站转达给前线示威者，被捕五人中，两名姓甄姐妹（25及33岁）充当广播员，其余三男子均有无线电广播知识，当中有在大型电讯公司任职工程师，另两人为无线电广播发烧友，涉分别负责铺设无线电讯网络、购买对讲机及派发予示威者，当中两人是于昨晨在渣甸山山头接驳无线电通讯网络，设置无线电中转器材时被捕。 警方在行动中检获九部怀疑非法高频无线电对讲机，相信用作售卖或提供年轻人参与非法行动，并在其中姓缪疑犯的住所，检获可以发射铁珠的气枪，四把斧头，七把刀，两件避弹衣及一支伸缩棍，不排除用作暴力活动，因此以涉嫌藏有攻击性武器及藏有仿制枪械，将其扣查。 警方强调市民使用任何形式协助或支援暴力示威，如以金钱资助购买武器、直接提供物资、以雨伞遮挡违法行为及违法者外貌及窝藏罪犯等，均属违法，呼吁市民切勿以身试法。