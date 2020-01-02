中国原副外长浦寿昌逝世 曾任周恩来翻译

曾任中国前总理周恩来翻译的中国外交部原副部长、中国社会科学院原顾问浦寿昌逝世，享年97岁。 据澎湃新闻报道，记者从浦寿昌亲友处获悉，浦寿昌12月14日在北京因病医治无效逝世。 中国共产党新闻网提供的简历显示，浦寿昌1922年1月17日生，江苏无锡人，1942年6月毕业于美国密歇根大学，1946年获美国哈佛大学研究院博士学位，1944年加入共产党。 在美国学习结束后，浦寿昌留在美国负责留美中国学生工作；曾任《文汇报》驻美国特约记者。曾为赛珍珠的东西文化协会担任讲员，到美国各地巡回演说。同时，协助民国时期著名爱国将领冯玉祥在美国开展反对内战、反对独裁、反对美国援蒋的活动，并任冯玉祥的英文翻译。 浦寿昌1949年11月回国后，直至1962年，为中共和中国国家领导人的外事活动担任英文主译，1950年至1954年任外交部政策委员会秘书，1952年至1953年去朝鲜参加开城谈判，1954年至1965年担任中国国务院总理秘书，曾随周恩来访问非洲十国。 1965年至1973年，浦寿昌任外交部政策研究室副主任，浦寿昌1974年至1979年任国家计划委员会外事局局长，1982年5月调任中国社会科学院顾问。浦寿昌生前还是摩洛哥王国科学院院士。 浦寿昌曾参加《毛泽东选集》一至五卷英译本及党和国家重要文件的英文定稿工作。